Сеул, , 08:52 — REGNUM В начале 2021 года в Южной Корее зафиксировали рост налоговых поступлений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

В период с января по февраль текущего года в государственную казну поступило 57,8 трлн вон (~$51,7 млрд), что на 11 трлн вон (~$9,8 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход от подоходного налога — на 4,8 трлн вон (~$4,2 млрд), до 23,8 трлн вон (~$21,3 млрд), налога на добавленную стоимость (НДС) — на 2,6 трлн вон (~$2,3 млрд), до 16,2 трлн вон (~$14,5 млрд).

Неналоговый доход страны также увеличился на 1,4 трлн вон (~$1,2 млрд), до 8,2 трлн вон (~$7,3 млрд)

Общий объём поступлений в бюджет в период с января по февраля составил 97,1 трлн вон (~$86,9 млрд), а расходы — 109,8 трлн вон (~$98,3 млрд). По состоянию на конец февраля госдолг Южной Кореи составил 853,6 трлн вон (~$764,6 млрд).