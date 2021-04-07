Черкесск, , 08:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесию на днях поступила очередная партия вакцины от коронавируса — 3900 доз «Спутника V». В общей сложности в республику уже поставлено около 20 тыс. доз препарата, сообщили 7 апреля в региональном оперативном штабе.

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Запас вакцины распределен по 13 пунктам вакцинации в соответствии с заявленной потребностью. К настоящему времени в Карачаево-Черкесии использовано почти 68% вакцины, полученной с начала массовой прививочной кампании.

Первый этап вакцинации прошли уже более 13,6 тыс. жителей республики. Почти 9,1 тыс. человек (67%) получили уже обе части препарата и являются полностью привитыми.

Напомним, в Карачаево-Черкесии накануне, 6 апреля, был зафиксирован наименьший прирост числа пациентов с коронавирусом — 11 человек. Общее число носителей инфекции за все время пандемии составило 19 767 человек.