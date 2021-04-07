Чебоксары, , 08:49 — REGNUM В Чувашии продолжается рост цен на яйца. С начала года отпускная стоимость куриных яиц первой категории в среднем выросла на 14,72% и достигла 79,5 рубля, а розничная цена составила в среднем 102,2 рубля. Это следует из данных Чувашстата и «Агро-инноваций», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

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По данным Чувашстата, с 23 по 29 марта стоимость десятка куриных яиц составила 102,2 рубля, что на 1,6 рубля (или на 1,6%) больше, чем было неделей ранее (с 16 по 22 марта). На 29 марта в сравнении с данными на 2 марта яйца подорожали на 90 копеек, или на 0,89%.

Как следует из статистических данных, в феврале 2021 года по сравнению с январём 2021 года десяток яиц подорожал на 5,7%, к уровню декабря 2020 года рост составил 1,1%, в сравнении с февралём 2020 года цены выросли на 48,9%.

По данным республиканского казённого учреждения «Агро-Инновации», отпускные цены на яйца первой категории (десять штук) на 25 марта составили 74 рубля, что на 3,5% (или на 2,5 рубля) выше предыдущей недели. На 4 апреля цены выросли ещё на 5,5 рубля (+7,43%) и достигли 79,5 рубля.

Отметим, что на 29 декабря 2020 года отпускные цены на яйца первой категории составляли 69,3 рубля — таким образом, к 4 апреля 2021 года яйца подорожали на 10,2 рубля, или на 14,72%.