Джакарта, , 08:48 — REGNUM Электроэнергетическая компания Индонезии восстановила 159 подстанций, которые были повреждены тропическим циклоном Сероя, обрушившимся на Восточную Нуса-Тенггару, сообщает Antara.

«Как только ураган утих, наши сотрудники немедленно отправились в поле, чтобы проверить состояние инфраструктуры электроснабжения и отремонтировать сеть, пострадавшую от урагана», — заявили в электроэнергетической компании.

Восстановление подстанций позволило вернуть электричество в дома 33 тысяч жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии развернуло три вертолета для поставок в несколько изолированных деревень в провинции Восточная Нуса-Тенггара.

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