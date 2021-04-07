Хабаровск, , 08:58 — REGNUM В Хабаровском крае готовятся к проведению 15 апреля X Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета — в течение недели будут проходить не только концерты, но и образовательная программа для детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Фестиваль по традиции пройдет не только в Хабаровске, но и в Амурске, Бикине, Вяземском и Хабаровском районе.

В рамках фестиваля будет работать международная музыкальная академия — пройдут мастер-классы по семи музыкальным специальностям.

«Фестиваль стал просто необходим очень многим людям, тем, кто ждет и приходит каждый апрель в концертные залы, чтобы соприкоснуться с потрясающим эмоциональным искусством музыки. Я чувствую сам, что наш фестиваль — это всегда огромное событие для Хабаровского края», — сказал Юрий Башмет.

Завершится фестиваль гала-концертом 21 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, музыкальный фестиваль известного музыканта и дирижёра Юрия Башмета проводится в Хабаровске с 2011 года. В 2020 году его проведение переносили два раза.