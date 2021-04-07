Оренбург, , 08:47 — REGNUM В центре Оренбурга сегодня, 7 апреля, горел объект культурного наследия «Лавка с жилым надстроем П.Я. Лазарева. 1906−1907 гг. Модерн». Как сообщили в пресс-службе областного правительства, вред историческому здания не причинен.

В доме по ул. Кирова, 5 г расположен магазин крупной торговой сети. По предварительным данным, возгорание возникло из-за неисправности электропроводки.

Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области начала проверку в отношении собственников и пользователей здания.

Стоит отметить, что это уже второй объект культурного наследия, который горит с начала 2021 года. В марте большой резонанс вызвал пожар в усадьбе Евсея Городисского. По данным прокуратуры и СУ СКР по региону, передача дома дореволюционной постройки в аренду происходила с нарушениями. В результате возбуждено уголовное дело.

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