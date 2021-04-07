Буэнос-Айрес, , 08:47 — REGNUM За истекшие 24 часа в Аргентине было выявлено свыше 20,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 7 апреля сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние сутки в стране выявили 20 870 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 428 029.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 163 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 56 634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 515 834 человека прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 699 598 получили обе дозы препарата от COVID-19.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 13 667 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.