Калуга, , 09:17 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша 6 апреля в ходе прямого эфира в социальных сетях обещал помощь работникам ОАО «Калужский завод транспортного машиностроения», которым грозит увольнение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Решением Арбитражного суда Калужской области ОАО «Калугатрансмаш» было признано банкротом и на заводе введено конкурсное производство. В конце 2020 года задолженность «Калугатрансмаша» перед кредиторами достигла более 876 млн рублей. По налогам предприятие задолжало 101 млн рублей, и у него были приостановлены операции по счетам.

«Знаю, что есть желание собственников предприятия прекратить его существование, оно вошло в стадию банкротства, и мы готовы оказать помощь всем сотрудникам, которые могут быть высвобождены. Предложения по их специальностям есть, без внимания люди не останутся», — сказал Владислав Шапша.

Ранее в СМИ был передан текст письма генерального директора предприятия Геннадия Утешева в профсоюз ОАО «Калугатрансмаш», в котором информируется о решении провести массовое сокращение сотрудников ввиду тяжелого финансово-экономического положения. Согласно приложенным к письму документам, на заводе планируется сократить более 300 человек.

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