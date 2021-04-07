Калуга, 7 апреля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 6 апреля в ходе прямого эфира в социальных сетях обещал помощь работникам ОАО «Калужский завод транспортного машиностроения», которым грозит увольнение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kalugatransmash.ru На заводе ОАО «Калугатрансмаш»

Решением Арбитражного суда Калужской области ОАО «Калугатрансмаш» было признано банкротом и на заводе введено конкурсное производство. В конце 2020 года задолженность «Калугатрансмаша» перед кредиторами достигла более 876 млн рублей. По налогам предприятие задолжало 101 млн рублей, и у него были приостановлены операции по счетам.

«Знаю, что есть желание собственников предприятия прекратить его существование, оно вошло в стадию банкротства, и мы готовы оказать помощь всем сотрудникам, которые могут быть высвобождены. Предложения по их специальностям есть, без внимания люди не останутся», — сказал Владислав Шапша.

Ранее в СМИ был передан текст письма генерального директора предприятия Геннадия Утешева в профсоюз ОАО «Калугатрансмаш», в котором информируется о решении провести массовое сокращение сотрудников ввиду тяжелого финансово-экономического положения. Согласно приложенным к письму документам, на заводе планируется сократить более 300 человек.