Исламабад, , 08:45 — REGNUM Россия рассчитывает, что переговоры по урегулированию в Афганистане будут развиваться после мартовских консультаций расширенной «тройки». Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью пакистанскому изданию News International.

Он напомнил, что в Москве 18 марта прошли переговоры расширенной «тройки» — Россия, США, Китай и Пакистан — по Афганистану. Активную роль при подготовке этого мероприятия сыграл Пакистан. Ожидается, что теперь межафганские переговоры получили «необходимый импульс».

Лавров добавил, что в российской столице также состоялись отдельные встречи афганской делегации и представителей радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Важно, что обе стороны высказались за интенсификацию межафганского переговорного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, в заявлении, принятом по итогам конференции расширенной «тройки» в Москве, содержался призыв ко всем сторонам конфликта в Афганистане о снижении уровня насилия и скорейшему переходу к мирным переговорам. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали воздержаться от весенней наступательной кампании.

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