Санкт-Петербург, , 08:52 — REGNUM Заведующий отделением Мариинской больницы Александр Земченков, обвиняемый в убийстве жены, добровольно покинул занимаемый им по совместительству пост главного внештатного специалиста-нефролога комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Находящийся под стражей доктор написал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию.

«Новый главный специалист на его место будет назначен в ближайшее время», — сообщили «Петербургскому дневнику» в пресс-службе комздрава Петербурга.

Напомним, 60-летнего Земченкова обвиняют в умышленном убийстве жены Ирины, совершенном в феврале 2010 года. Сам обвиняемый сделал следствию чистосердечное признание в причинении смерти по неосторожности: за это преступление небольшой тяжести ему грозит не более двух лет лишения свободы. Установить истинную картину случившегося 11 лет назад будет непросто: тело жертвы Земченков после преступления расчленил и выбросил по частям, останки женщины так и не были найдены.

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