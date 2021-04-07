Саратов, , 08:54 — REGNUM В Саратовской области коронавирусную инфекцию за сутки зарегистрировали в 146 случаях. Всего с начала наблюдения COVID-19 выявили, по информации на 7 апреля, у 55 833 человек. Днем ранее заболели 148 жителей. Выздоровели за все время 50 512 пациентов, или 90,5%, за сутки — 144 человека. Скончались 845 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Снова больше всего инфицированных за минувший день подтверждено в Саратове — 76 случаев, в Энгельсском районе — 17, остальные — в других муниципалитетах области. Пневмония выявлена у 39 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Бурятии с 6 апреля разрешили увеличить загрузку театров и концертных площадок. При этом необходимость соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора сохраняется. В частности, о реализации о контроле билетов бесконтактным способом. Загрузка концертных залов также повышена до 75%, однако запрет на проведение дискотек продолжает действовать.

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