Красноярск, , 08:40 — REGNUM Перед судом предстанет санитар наркологического диспансера, обвиняемый в причинении смертельных травм пациенту в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 апреля в прокуратуре Красноярского края.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 53-летнего санитара краевого наркодиспансера № 1. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По версии следствия, 29 марта 2020 года санитар умышленно нанёс пациенту множественные удары по лицу и телу. При этом пациент был привязан к кровати. От полученных травм пострадавший скончался.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Красноярска.

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