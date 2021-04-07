Красноярск, , 08:40 — REGNUM В Красноярском крае и Красноярске за прошедшую неделю (с 29 марта по 4 апреля) заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышала эпидемические пороги. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Эпидемический порог не был превышен как по совокупному населению региона, так и во всех возрастных группах населения.

«Среди положительных находок на отчётной неделе выявлена циркуляция на территории края вирусов не гриппозной этиологии: вирусов парагриппа, аденовирусов и других респираторных вирусов. Вирусы гриппа не обнаружены», — отмечается в сообщении ведомства.

Отмечается, что в Красноярском крае в ходе подготовки к эпидемическому сезону 2020 — 2021 года от гриппа привились около 1,6 млн человек (57,3% населения региона).

Как сообщало ИА REGNUM, эпидпорог по ОРВИ среди ульяновских подростков превышен на 29%.

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