Мехико, , 08:40 — REGNUM Использование индийской вакцины от COVID-19 Covaxin на территории Мексики одобрено Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков (Cofepris) страны. Об этом 7 апреля сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард на своей странице в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

«Решение Cofepris одобрить экстренное использование вакцины Covaxin, производимой в Индии, стало очень своевременным», — написал он в своем сообщении.

Также глава МИД Мексики подчеркнул, что в результате этого возможности для проведения вакцинации в стране увеличиваются и напомнил, что на данный момент на мексиканской территории одобрено для применения шесть таких препаратов.

Отметим, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Мексике первую дозу вакцины от COVID-19 получили уже 1 303 245 человек.