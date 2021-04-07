Южно-Сахалинск, , 08:38 — REGNUM На Сахалине троим ученикам в возрасте 13 лет стало плохо на уроке. В школу вызвали скорую помощь. Медики диагностировали отравление лекарствами, пишет ИА «КП-Сахалин» со ссылкой на областной минздрав.

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Дети госпитализированы в больницу. Известно, что ухудшения самочувствия школьников нет — состояние их здоровья стабилизировалось, угрозы жизни нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе прокуратура и следственные органы занялись выяснением обстоятельств нападения 15-летней девочки на 14-летнего учащегося городского центра образования № 1. Инцидент произошёл 5 апреля 2021 года.