Самара, , 08:39 — REGNUM Модель экспериментальной ракеты запущена Самарскими студентами в честь 60-летия полета Юрия Гагарина. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Самарского университета.

Сообщается, что ракету нового поколения «Capella-МЛ», которая была успешно запущена днем 6 апреля на аэродроме «Бобровка» Кинельского района, создали студенты конструкторского бюро Самарского университета им. Королева

«Согласно данным телеметрии, в ходе полета ракета достигла высоты в апогее 1750 метров. Все системы сработали штатно, с помощью парашютной системы ракета совершила мягкую посадку примерно в полутора км от места запуска», — передает слова руководителя студенческого конструкторского бюро Антона Полтораднева пресс-служба университета.

Он также отметил, что аналогичная модель ракеты на территории страны раньше никогда не запускалась.

«Это полностью оригинальная разработка, созданная студентами почти с нуля, с минимальной опорой на опыт предыдущих проектов. Отличительными особенностями данной ракеты, по сравнению с предыдущими летавшими образцами, являются модульная конструкция, двухэтапный выброс парашюта и наличие резервной системы спасения», — сообщает пресс-служба университета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области пройдет двенадцатичасовой космический телемарафон.