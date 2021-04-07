Черкесск, 7 апреля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Власти Карачаево-Черкесии рассматривают возможность создания киностудии. Собственная база для производства кинопродукции будет служить популяризации этого вида искусства в регионе, сообщили в министерстве культуры республики.

(сс) TerryPapoulias Кинокамера

Интерес к процессу кинопроизводства в КЧР уже второй год подряд наблюдают создатели школы «КиноСтарт». Она дает знания любителям этого вида искусства по сценарному, режиссерскому и актерскому направлениям. Проект, созданный под эгидой регионального отделения Союза кинематографистов РФ, выиграл в 2019 году президентский грант на свое развитие.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в Карачаево-Черкесии в июне 2021 года планируется провести Северо-Кавказский кинофорум. Регион включен Союзом кинематографистов России в список субъектов РФ, где будут проведены такие мероприятия.