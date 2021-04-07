Казань, , 08:37 — REGNUM Производителям фастфуда необходимо предписать в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов своей продукции, а также снабжать её надписями и картинками о вреде для здоровья. Ввести соответствующий регламент предложила уполномоченный по правам ребёнка в Татарии, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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В обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова («Единая Россия») и главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на которое ссылает RT, Волынец указала на то, что в фастфуде и полуфабрикатах для домашнего приготовления присутствуют трансжиры, канцерогены, а также соль, сахар, жиры. Причём их концентрация достаточно высока, что особенно вредно для здоровья детей.

Волынец подчеркнула, что и надпись о содержании в таких продуктах питания вредных компонентов должна быть яркой и занимать не менее 17% всей площади упаковки, а картинки с различными заболеваниями, вызываемыми употреблением такой продукции, — не менее 50% площади упаковки.

Как сообщало ИА REGNUM, это идея не нова. В 2016 году депутат Госдумы Олег Михеев («Справедливая Россия») предложил главе правительства РФ Дмитрию Медведеву ввести «устрашающую» маркировку продуктов питания с повышенным содержанием сахара и жира — газировку и чипсы. Соответствующие изменения, по мнению парламентария, необходимо ввести в техрегламент Таможенного союза.

Год спустя в Госдуме предложили на упаковке с фастфудом помещать устрашающие изображения того, к каким болезням может привести увлечение нездоровой пищей, как на пачках сигарет. Депутат Дмитрий Савельев (ЛДПР) указал на необходимость объяснить взрослым и детям, что фастфуд — это экстренная мера, а не каждодневная пища, проводить занятия в школе, в рамках того же ОБЖ или на классных часах.