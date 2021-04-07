Новая Ляля, Свердловская область, , 08:37 — REGNUM В Новой Ляле Свердловской области прокуратура проводит проверку соблюдения жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны Виктора Слюсарева. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Уже установлено, что в 2009, 2016, 2018 и 2019 годах администрация Новой Ляли предлагала престарелым супругам благоустроенные квартиры в Доме ветеранов. Это муниципальное здание, в котором часть квартир имеют статус специализированного фонда. Работники местного центра социального обслуживания населения оказывают проживающим там гражданам социально-бытовые услуги. Однако заявитель отказался от предоставленных квартир. Тем не менее он продолжает находиться в очереди на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда.

В мэрии представителей прокуратуры заверили, что заявителю уже согласовано возмещение расходов на капитальный ремонт печи в том доме, в котором он проживает сейчас. В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят с правовой точки зрения соблюдение жилищных прав ветерана войны, в том числе касающиеся и предоставления благоустроенного жилого помещения. Также проверят техническое состояние дома и оценят действия администрации муниципалитета.

«По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны», — отмечают в прокуратуре. Как сообщало ИА REGNUM, 95-летний Виктор Слюсарев и его супруга уже почти 60 лет живёт в доме 1914 года постройки. А более 40 лет он борется за предоставление другого жилья.

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