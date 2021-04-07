Сорочинск, Оренбургская область, , 08:36 — REGNUM В Сорочинском городском округе Оренбургской области пожар унес жизни двух человек. сообщает ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло 6 апреля в селе Малаховка. Возгорание возникло в жилом доме. Огонь уничтожил пять квадратных метров. Погибли двое мужчин (1966 г.р. и 1960 г.р.).

Основной версией пожара рассматривается нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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