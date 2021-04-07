Нур-Султан, , 08:35 — REGNUM Депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана одобрили в первом чтении законопроект о запрете продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам, 7 апреля сообщает агентство «Казинформ».

Проект закона представил министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров. По его словам, запрет будет распространяться также на лиц без гражданства, физических лиц с иностранным участием, а также на казахов-репатриантов.

Министр добавил, что все иностранцы, ранее арендовавшие земли сельхозназначения, не смогут продлить договор об аренде. Кроме того, переселенцы (кандасы) смогут получить землю только в личное пользование.

Напомним, 25 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно закрепить продажу земель иностранным гражданам.

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