Альметьевский район, , 08:53 — REGNUM В Альметьевском районе Татарии произошел аварийный разлив нефтепродуктов. Как сообщает пресс-служба минэкологии РТ, инцидент случился в минувшие выходные вблизи детского оздоровительного лагеря «Орленок».

На место выехали специалисты министерства, сотрудниками МЧС, ГИБДД и Росприроднадзора. Причиной аварии стало избыточное давление на трубопроводе, в результате чего случился выброс нефтепродуктов в колодец, что привело к его переполнению и разливу содержимого на почву. Общая площадь загрязнения составила 640 кв. метров. Был произведен отбор проб почвы и воды, результаты станут известны через неделю.

Помимо этого, специалистами установлен факт стекания нефтепродуктов в реку Урсалинку.

ИА REGNUM напоминает, в акваторию реки Волхов вблизи Великого Новгорода попали нефтепродукты. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту загрязнения реки.

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