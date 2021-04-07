Москва, , 08:33 — REGNUM Во всех регионах России с 7 апреля стартует Всероссийская акция «Будь здоров!». Цель — формирование культуры здорового образа жизни у школьников, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В рамках акции для школьников российских школ пройдёт серия мероприятий. Волонтеры-медики проведут в шкодах уроки по здоровому образу жизни для учащихся 1−9-х классов.

Школьникам расскажут о правильном отношении к собственному здоровью, чтобы они смогли применить эти знания в повседневной жизни. Акция «Будь здоров!» продлится до 17 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, на уроках и на переменах в школах не стоит нарушать санитарно-эпидемиологические правила, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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