Киев, 7 апреля 2021, 08:36 — REGNUM Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ выяснили подробности гибели ребёнка, скончавшегося в результате удара украинского беспилотника по территории ДНР. Об этом сказано в отчёте миссии, опубликованном 6 апреля на официальном сайте ОБСЕ.
Представители миссии связались с бабушкой погибшего мальчика, проживающей в населённом пункте Александровское вблизи города Углегорска.
Напомним, 2 апреля 2021 года стало известно о гибели 5-летнего мальчика. По предварительным данным, ребёнок пострадал в результате срабатывания взрывного устройства, сброшенного украинским беспилотником.
6 апреля в представительстве Украины в Трёхсторонней контактной группе отвергли обвинения в убийстве мальчика боевиками ВСУ, а также направили в ОБСЕ ноту о намерении представителей Донбасса «сфальсифицировать» событие.
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