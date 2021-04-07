Киев, , 08:36 — REGNUM Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ выяснили подробности гибели ребёнка, скончавшегося в результате удара украинского беспилотника по территории ДНР. Об этом сказано в отчёте миссии, опубликованном 6 апреля на официальном сайте ОБСЕ.

Представители миссии связались с бабушкой погибшего мальчика, проживающей в населённом пункте Александровское вблизи города Углегорска.

«Бабушка мальчика по телефону сообщила наблюдателям, что во второй половине дня 2 апреля её внук был возле их дома на улице Дорожной в Александровском, когда она услышала звук взрыва. Бабушка добавила, что она увидела на улице белый и чёрный дым. По её словам, выйдя на улицу, она увидела внука лежащим на земле и заметила следы от осколков повреждения на стене дома и расположенном рядом заборе», — сказано в отчёте.

Напомним, 2 апреля 2021 года стало известно о гибели 5-летнего мальчика. По предварительным данным, ребёнок пострадал в результате срабатывания взрывного устройства, сброшенного украинским беспилотником.

6 апреля в представительстве Украины в Трёхсторонней контактной группе отвергли обвинения в убийстве мальчика боевиками ВСУ, а также направили в ОБСЕ ноту о намерении представителей Донбасса «сфальсифицировать» событие.

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