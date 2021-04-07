Улан-Удэ, , 08:32 — REGNUM В Бурятии с 6 апреля разрешено увеличить загрузку театров и концертных площадок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято на заседании регионального оперштаба.

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«С 6 апреля разрешена деятельность театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия, при условии одновременного присутствия не более 75% посетителей от общей вместимости», — отметили в правительстве.

При этом необходимость соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора сохраняется. В частности, о реализации о контроле билетов бесконтактным способом. Загрузка концертных залов также повышена до 75%, однако запрет на проведение дискотек продолжает действовать.

При условии соблюдении требований могут возобновить работу детские лагеря дневного пребывания, а также палаточные лагеря при загрузке не более 75%.