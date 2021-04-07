Ярославль, 7 апреля 2021, 08:36 — REGNUM Глава Богородского городского округа Московской области Игорь Сухин прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении своего первого заместителя, бывшего запмреда руководителя аппарата правительства Ярославской области Эдуарда Гребенщикова. Заявление о «ярославском деле» Сухин сделал 6 апреля на оперативном совещании в администрации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гребенщиков отправлен под домашний арест, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере во время работы в правительстве Ярославской области. В 2018 году чиновник уволился и перешёл на работу в Подмосковье. Его новый руководитель предложил не делать скоропалительных выводов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас Гребенщиков помещён под домашний арест, как и возможный посредник в передаче взятки — депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв. Отметим, что в Ярославле рассматривается в суде уголовное дело и в отношении другого заместителя главы Богородского округа — Эдуарда Потапова. Его обвиняют в превышении полномочий во время работы директором фонда капремонта Ярославской области.
Читайте ранее в этом сюжете: Суд в Ярославле арестовал чиновника из Подмосковья