Ярославль, 7 апреля, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Глава Богородского городского округа Московской области Игорь Сухин прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении своего первого заместителя, бывшего запмреда руководителя аппарата правительства Ярославской области Эдуарда Гребенщикова. Заявление о «ярославском деле» Сухин сделал 6 апреля на оперативном совещании в администрации.

Yarregion.ru Эдуард Гребенщиков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гребенщиков отправлен под домашний арест, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере во время работы в правительстве Ярославской области. В 2018 году чиновник уволился и перешёл на работу в Подмосковье. Его новый руководитель предложил не делать скоропалительных выводов.

«Есть категория людей и в обществе, и в округе, которых неудача соседа больше всего радует. И понятно, что хотелось бы, чтобы у нас было очень плохо этим людям, а ещё бы их главу, чтобы посадили в тюрьму, было бы очень приятно. Хочу напомнить этой группе людей, что да, мы тоже из открытых источников смотрим по «ярославской истории», связанной с первым заместителем главы Богородского округа. Из этих источников мы тоже следим, но напоминаю тем, которые потирают там и их радуют неприятности у другого человека, что определяет виновность того или другого человека только суд, больше никто. Поэтому вот эти вот, которые там везде публикуют и что-то печатают — набирайтесь терпения, ждите. Потом уже выпьете, порадуетесь, если будет возможность. Или поплачете, если вдруг не в вашу пользу решение», — заявил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас помещён под домашний арест и возможный посредник в передаче взятки — депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв. Отметим, что в Ярославле рассматривается в суде уголовное дело и в отношении другого заместителя главы Богородского округа — Эдуарда Потапова. Его обвиняют в превышении полномочий во время работы директором фонда капремонта Ярославской области.