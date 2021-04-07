Нью-Йорк, США, , 08:34 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась в пользу хозяев со счетом 8:4.

В составе победителей голы на свой счет записали Колин Блэквелл (2-я минута), шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад (8-я), российский нападающий Артемий Панарин (10-я, в большинстве), Райан Строум (20-я, в большинстве), Алекси Лафренье (33-я, в большинстве), финский нападающий Каапо Какко (47-я, в большинстве), Адам Фокс (51-я, в большинстве) и российский форвард Павел Бучневич (51-я). Также Панарин отдал в матче два голевых паса, а Бучневич — один.

У «Пингвинз» забитыми шайбами отметились Джаред Макканн (11-я, в большинстве), Майк Мэтисон (33-я), Джейк Гюнцель (49-я) и Брайан Дюмулен (59-я).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин смог отразить 41 из 45 бросков по своим воротам, его одноклубник — форвард Виталий Кравцов — не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс», проигравшие прошлый матч, 9 апреля снова сыграют с «Питтсбургом», потерпевшим второе подряд поражение.