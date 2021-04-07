Токио, , 08:31 — REGNUM Правительство Японии заинтересовано в том, чтобы одна из ведущих электротехнических корпораций страны Toshiba, которую намеревается купить британский инвестиционный фонд CVC Capital Partners, сохранила в стране свою текущую деятельность. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като 7 апреля заявил на пресс-конференции в Токио.

«Это важное предприятие для японского экономического сообщества… необходимо, чтобы оно сохраняло свою деятельность и структуру управления», — сказал Като.

Информация о намерении инвестиционного фонда CVC Capital Partners выступить с предложением о приобретении компании Toshiba более чем за два трлн иен (более $18 млрд) ранее была опубликована в ряде японских СМИ. Поступление предложения о покупке уже подтвердило руководство Toshiba. В ближайшее время в компании по этому вопросу пройдёт заседание совета директоров.

Как сообщало ИА REGNUM, торговля акциями японской компании Toshiba на крупнейшей в азиатском регионе Токийской фондовой бирже (ТФБ) была приостановлена в связи с информацией о планах её покупки со стороны британского инвестиционного фонда CVC Capital Partners, что привело к ажиотажному спросу на эти ценные бумаги.

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