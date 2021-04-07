Санкт-Петербург, , 08:38 — REGNUM Погодную ситуацию в Петербурге в среду, 7 апреля, сформируют два циклона, на периферии которых окажется регион. В этих условиях температурный фон будет близок к климатической норме. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Один из этих циклонов находится над Скандинавией, а второй выходит с юга в центральную часть Европейской России.

«Небо постепенно затянут плотные облака, и ближе к вечеру местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, — прогнозирует специалист. — Температура воздуха +5…+7°, по области +3…+8°. Ветер южный 4−9 м/с».

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге днем местами небольшой мокрый снег, в Ленобласти днем в большинстве районов небольшой, на востоке местами умеренный мокрый снег с дождем.