Берлин, , 08:32 — REGNUM Европейское подразделение компании Jeep провело в Германии официальную премьеру обновленной модели Jeep Compass. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Дизайн модели получил небольшие изменения. Однако даже эти косметические доработки сделали авто «более выразительным и современным».

Что же касается салона, то здесь произошли более заметные обновления. Автопроизводители установили на автомобиль зауженную головную оптику, разделённую на две секции решётку радиатора и дверь багажника с электрическим приводом.

В салоне у обновлённого Jeep Compass установлен доработанный центральный тоннель с пятилитровым отсеком под подлокотником, виртуальная «приборка» с экраном размером 10,25 дюйма, а также мультимедийная система Uconnect 5 с экраном на 8,4 дюйма. Также доступна версия авто с мультимедийной системой с дисплеем на 10,1 дюйма.

В линейке моторов автомобиля есть дизельный движок 1.6 MultiJet II, который стал на 10 л. с. производительнее (130 л. с.). Также в гамме силовых агрегатов имеются бензиновая турбированная «четвёрка» и гибридный мотор 4xe.

Ранее американский автопроизводитель представил концептуальный внедорожник Jeepster Beach. Премьера машины состоялась в ходе пасхального сафари Jeep Safari 2021. Автомобиль получил модернизированный двухлитровый бензиновый турбодвигатель максимальной производительностью 340 «лошадей» (502 Нм).

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