Чита, , 08:27 — REGNUM Резидент территории опережающего развития «Забайкалье» — завод «Инновация», поставляющий пеллеты (топливные гранулы) в Читу и ряд районов региона, к следующему отопительному периоду планирует увеличить объем производства до 25 тонн в день. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба краевого правительства.

«На сегодняшний у нас 276 клиентов, среди которых юридические и физические лица. Мы поставляем пеллеты в Балейский, Агинский, Нерчинский, Хилокский, Читинский районы Забайкальского края. Средний объем производства пеллет — 10 тонн в день, в следующий отопительный период планируем выйти на показатель 20−25 тонн в день», — пояснил генеральный директор завода Леонид Кузьмицкий.

По его словам, в 2020 году пеллетные котлы были установлены в различных объектах, в том числе в Доме культуры на 300 мест в селе Смоленка, конференц-центре культурного комплекса Touzhi, созданного по проекту Даши Намдакова. Самая крупная котельная на пеллетах отапливает производственную базу в Чите на улице Лазо, мощность котельной 1 МВт.

«Резидент наращивает мощность и расширяет географию поставок, несмотря на пандемию. Уже в этом отопительном сезоне завод обеспечил более 200 предприятий и частных домов топливом. При этом пеллеты экологичны, от них практически нет отходов. Это важно для улучшения экологии региона», — считает зампред правительства региона Илья Акишин.

Как сообщало ИА REGNUM, завод по производству пеллет начал работу 1 мая 2020 г. Присутствовавший при этом событии губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что такое топливо поможет улучшить экологическую ситуацию в регионе.

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