Джакарта, , 08:26 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии развернуло три вертолета для поставок в несколько изолированных деревень в провинции Восточная Нуса-Тенггара, сообщает Antara.

Три вертолета — это вертолеты МИ-8 грузоподъемностью 8 тонн, вертолеты Kamov 32 A грузоподъемностью 5 тонн и вертолеты ЕС-115 вместимостью 12 человек.

В результате наводнения и оползней 119 человек погибли, 98 человек пропали без вести, 146 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, поиск пострадавших затруднен, поскольку тяжелое оборудование не может быть отправлено в пострадавшие от наводнения районы Индонезии.

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