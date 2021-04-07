Уфа, 7 апреля 2021, 08:24 — REGNUM Комплекс по сжижению природного газа намерены построить в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что строительство данного комплекса в Стерлитамакском районе обсуждалось на совещании в правительстве республики.
Пресс-служба ведомства передает слова главы региона Радия Хабирова, который подтвердил, что отрасли экономики очень нуждаются в экологичном топливе.
Отмечается, что к возведению первой очереди комплекса могут приступить уже в текущем году. На реализацию данного проекта необходимо будет направить около 1,9 млрд рублей. Сжиженный природный газ планируют использовать и в качестве моторного топлива на железнодорожном и грузовом автомобильном транспорте предприятий Башкирии.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать завод по производству беспилотных вертолетов.