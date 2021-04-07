Уфа, , 08:24 — REGNUM Комплекс по сжижению природного газа намерены построить в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что строительство данного комплекса в Стерлитамакском районе обсуждалось на совещании в правительстве республики.

Пресс-служба ведомства передает слова главы региона Радия Хабирова, который подтвердил, что отрасли экономики очень нуждаются в экологичном топливе.

«Безусловно, мы очень заинтересованы в таком современном производстве, это первый столь масштабный проект подобного рода в Башкортостане. Его успешная реализация даст новый импульс развитию экономики и социальной сферы нашей республики», — подчеркнул он.

Отмечается, что к возведению первой очереди комплекса могут приступить уже в текущем году. На реализацию данного проекта необходимо будет направить около 1,9 млрд рублей. Сжиженный природный газ планируют использовать и в качестве моторного топлива на железнодорожном и грузовом автомобильном транспорте предприятий Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать завод по производству беспилотных вертолетов.