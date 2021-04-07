Грозный, , 08:22 — REGNUM Чечню и Ингушетию вновь свяжет железнодорожное сообщение. Планируется возобновить перевозки по маршруту «Грозный — Назрань». Об этих планах 6 апреля сообщил глава республики Рамзан Кадыров по итогам встречи с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным.

Кроме того, решается вопрос о восстановлении движения поезда «Гудермес — Волгоград». Маршрут был закрыт в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

На встрече был также обсужден вопрос о перевозке на отдых детей железнодорожным транспортом из Чечни на Черноморское побережье будущим летом. Отправку детей планируют осуществлять по маршруту «Грозный — Анапа — Грозный». При этом расписание поездов синхронизируют с датами заездов в летние лагеря.

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