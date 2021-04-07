Оренбург, , 08:20 — REGNUM Заксобрание Оренбургской области намерено выйти с законодательной инициативой в Госдуму по ситуации с безнадзорными домашними животными, которая создает угрозу жизни и здоровья людей, сообщает пресс-центр регионального парламента.

Оренбургские депутаты предлагают приостановить действие ряда статей федерального закона и отказаться от обязательного содержания отловленных собак в приютах для животных с последующей стерилизацией и возвращением их на прежние места обитания. Инициатива предполагает возвращении к ранее действовавшему порядку, который позволяет контролировать численность бродячих собак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге сложилась критическая ситуация с бездомными животными. Стаи собак заполонили город. Люди бояться ходить по улицам. Соцсети изобилуют жалобами населения на злобных животных.

По официальным данным, в муниципалитете числится около 10 тыс. бездомных собак при норме в 3 тысячи. Приюта, способного вместить столько животных, в Оренбурге нет. В настоящее время заключен один единственный договор на отлов всего 78 собак с приютом на ул. Донгузская. Объявленный аукцион на отлов 250 собак признан несостоявшимся.

В городе нет ни одного муниципального приюта для животных. На сегодняшний день есть только решение о его строительстве. Но и этот объект будет рассчитан только на 500 голов животных. От безысходности люди готовы сами стрелять и травить расплодившихся собак.

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