Хабаровск, , 08:26 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв передал от президента РФ Владимира Путина медаль «За спасение погибавших» сыну жительницы Бикина, которая спасла тонущих детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Татьяна Соломонова награждена посмертно.

«Указ подписал президент страны Владимир Владимирович Путин. По его поручению передаю вам. У вас была замечательная мама, которая воспитала замечательных детей», — сказал сыну Никите Дегтярев.

В июне 2018 года продавец продуктового магазина Татьяна Соломонова спасла троих тонущих детей, которым было на тот момент по 10−11 лет. Сильное течение реки Бикин и холодная вода грозили мальчикам, купавшимся без присмотра взрослых и не рассчитавшим свои силы, неминуемой гибелью. Женщина не раздумывая бросилась им на помощь. Сама она выбраться из воды не смогла. Ей было 32 года.

У Татьяны Соломоновой остались двое детей. Губернатор пообещал её сыну и дочери поддержку в продолжении обучения после школы и в других вопросах.

«Мужество и отвага, проявленные Татьяной Соломоновой, стали достойным примером поведения человека в обществе и предметом гордости и светлой памяти о матери для сына и дочери», — написано в представлении к государственной награде.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель следственного управления СКР по Омской области Олег Винников вручил медаль Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага» (посмертно) Александру Стройлову.