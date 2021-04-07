Москва, , 08:20 — REGNUM Здоровье и благополучие населения России зависят от уровня подготовки медицинских и социальных работников, заявила 7 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

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7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Он учреждён в 1950 году, спустя два года после образования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В своём комментарии Москалькова отметила, что объявленная из-за распространения коронавируса пандемия заставила ещё раз убедиться в том, что право на жизнь в системе ценностей находится в тесной взаимосвязи с правом на охрану здоровья и медицинскую помощь. Поэтому этим вопросам необходимо уделять максимальное внимание.

«Новая реальность показала насколько здоровье и благополучие зависят от уровня подготовки медицинских и социальных работников. Инвестируя в их образование, благополучие и справедливую оплату труда общество получает отсроченную, но безусловную выгоду от результатов их работы», — сказала омбудсмен.

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Ранее Москалькова сообщала, что в 2020 году её аппарат зарегистрировал рекордное число обращений в сфере прав человека.

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