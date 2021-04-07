Москва, , 08:28 — REGNUM Инициативу о налоговых льготах для клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые самостоятельно копят на пенсию, готов поддержать Банк России. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, пишет 7 апреля газета «Известия».

Ранее ассоциации НПФ обращались в ЦБ, предлагая ввести отдельный пенсионный налоговый вычет, который бы помогал мотивировать граждан копить на пенсию. Подобный вычет предусмотрен для вкладчиков индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-1).

В ответном письме Чистюхин указал, что дополнительные налоговые льготы будут «способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений».

«В связи с чем эта инициатива концептуально может быть поддержана», — полагают в Центробанке.

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