Санкт-Петербург, 7 апреля, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В марте 2021 года компания «Хендэ Мотор СНГ» сумела реализовать на российском авторынке 15 332 автомобиля марки Hyundai. Более половины мартовских продаж, а именно 54%, пришлись на долю кроссоверов, сообщили в пресс-службе компании.

«Хендэ Мотор СНГ» Hyundai Solaris на петербургском заводе

Самой продаваемой в России моделью бренда Hyundai остается компактный кроссовер Creta, за март продано 6946 автомобилей этой модели. На втором месте — седан Hyundai Solaris, за прошедший месяц реализовано 5945 таких автомобилей, что на 28,5% больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. Замыкает тройку продаж обновленный кроссовер Santa Fе — 986 этих автомобилей продано в марте 2021 года.

«В марте 2021 года дальнейший рост продаж также показали новый флагманский полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade и седан Hyundai Elantra нового поколения. По итогам прошедшего месяца было реализовано 275 экземпляров Palisade и 319 автомобилей модели Elantra», — отметили в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ».