Сеул, , 08:19 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил письмо наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду Ибн Заид Аль Нахайяну в связи с 50-летием основания государства и запуском атомной электростанции «Барака». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

В письме южнокорейский лидер назвал объект ядерной энергетики «символом инноваций ОАЭ» и «символом дружбы» двух стран.

Мун Чжэ Ин также высоко оценил прогресс, достигнутый ОАЭ благодаря инновациям, поздравил с успешным выходом зонда на орбиту Марса, а также подтвердил решимость Сеула продолжить сотрудничество с ОАЭ во имя дальнейшего процветания двух стран.

АЭС «Барака» — первая и единственная строящаяся в 270 км от Абу-Даби атомная электростанция, состоящая из четырёх энергоблоков по 1400 МВт.