Чебоксары, , 08:16 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев укрепил позиции в рейтинге влияния губернаторов. Это следует из аналитического доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По итогам марта руководитель Чувашии Олег Николаев остался в последней, третьей группе «Сильное влияние», но при этом значительно усилил своё влияние. Он переместился на восемь позиций вверх, с 62 «февральского» места на 54-ую строчку в марте.

Среди глав регионов Поволжья Олег Николаев занял 11-е место по уровню влияния (без учёта Пензенской области, где в марте сменилось руководство региона).

Эксперты АПЭК отмечают, что в марте в числе приоритетов Кремля стали меры по инфраструктурному развитию регионов, бюджетная политика и противодействие коррупции. В том числе в части инфраструктурных проектов для Поволжья и Центральной России значимыми остаются задачи по развитию маршрута Европа — Западный Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года глава Чувашии Олег Николаев был отмечен в числе четырёх губернаторов, которые значительно потеряли позиции в рейтинге влияния: с 56-го места он снизился до 64-го.