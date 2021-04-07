Нур-Султан, , 08:15 — REGNUM Добыча нефти в Казахстане в марте составила в среднем 1,475 млн баррелей в сутки, что незначительно превышает обязательства страны в рамках сделки ОПЕК+ (1,437 млн баррелей в сутки). Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«В марте в Казахстане было добыто 7,3 млн тонн нефти и газоконденсата. Суточная добыча в Казахстане, согласно предварительным данным, в марте составила 1,475 млн баррелей в сутки», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что допущенное в марте отклонение от обязательств в рамках сделки ОПЕК+ «будет компенсировано в дальнейшем с учётом капитального ремонта по крупным проектам в летний период». Казахстан намерен продолжать соблюдение обязательства по данному соглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, для того чтобы сдерживать рост цен на бензин и дизтопливо, на нефтеперерабатывающие заводы Киргизии необходимо поставить 1,3 млн тонн нефти.

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