Омск, 7 апреля 2021, 08:14 — REGNUM В преддверии Дня Победы в Омске приведут в порядок воинские захоронения, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в мэрии города.
В Центральном округе Омска пройдёт традиционная патриотическая акция «Память» по санитарной очистке воинских захоронений. На территории округа расположено 105 объектов, посвящённых участникам и событиям Великой Отечественной войны.
Всего в Центральном округе состоится около ста мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В основном они пройдут в режиме онлайн.
Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в праздновании 9 Мая намерены принять участие свыше 100 тыс. человек.
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