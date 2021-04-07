Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 6 апреля завершились небольшим ростом. На американской сессии цена повышалась до $64,24 на фоне ослабления доллара и подорожания казначеских облигаций США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

К закрытию дня покупатели отступили. Баррель нефть Brent подорожал на 0,68%, до $62,64. Рост нефтяных котировок сдерживается локдаунами в ЕС, а также быстрым распространением коронавируса в Индии и других странах.

Администрация энергетической информации США представила прогнозы спроса и предложения нефти на 2021 и 2022 гг. Мировой спрос на нефть в 2021 г. вырастет на 5,5 млн. баррелей в день (+180 тыс.), в 2022 г. — на 3,65 млн. баррелей в день (-180 тыс.).

Объем добычи нефти в США в 2021 году снизится на 270 тыс. до 11,04 млн. баррелей в день (ранее прогнозировалось снижение на 160 тыс.)

В 2022 году объем добычи вырастет на 820 тыс. до 11,86 млн. баррелей в день (без изменения с предыдущей оценкой). Рынок практически не отреагировал на прогнозы EIA.

Согласно последним данным Американского института нефти (API) запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 2,618 млн. баррелей. Запасы бензина увеличились на 4,553 млн. баррелей, запасы дистиллятов — на 2,81 млн. баррелей.

Сегодня, 7 апреля, на торгах в Азии нефть стоит $63 за баррель (+0.5%). Из-за сохраняющихся локдаунов ситуация на нефтяном рынке остается неопределенной.

Уровень $60 за баррель поддерживается сильной статистикой из США и Китая. Покупателей сдерживает уровень $65,50. Его нужно проходить 7 или 8 апреля, иначе временной фактор начнет действовать против покупателей.

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