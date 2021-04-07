Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM За минувшие сутки в Казахстане выявили 2080 случаев заражения коронавирусом, сообщили 7 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики наибольшее число новых случаев обнаружено в Алма-Ате — 620, Нур-Султане — 372, Алма-Атинской области — 280, Атырауской области — 102.

Общее число выявленных носителей коронавируса достигло 258 917, выздоровели 228 089 человек, скончались 3156 пациентов. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 50 839 случаев пневмонии с признаками коронавируса.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане наблюдается с начала марта. Прирост новых случаев заражения коронавирусом в марте составил 30%.

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