Тольятти, Самарская область, 7 апреля, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В сети появились снимки салона тестового экземпляра обновлённой Lada Vesta. Фотографии размещены на сайте Avtograd News.

Avtograd News Обновлённая Lada Vesta

Фотографии сделаны на одной из дорог Тольятти. Судя по полученным изображениям, экран системы мультимедиа рестайлинговой Lada Vesta будет гораздо больше, чем у актуальной модели. Он расположится над центральной консолью, а не внутри неё, как у предшественника.

Что касается системы климатического контроля, то она, скорее всего, будет такой же, как и у Renault Arkana.

Данных о технической составляющей машины пока нет. Ожидается, что авто сохранит нынешнюю моторную гамму.

Официальный дебют обновлённой модели состоится в 2022 году.

Ранее АвтоВАЗ представил в России новый Lada Largus в кузовах: пассажирский универсал, Cross-версия и фургон. Внутри автомобиля установлены: другая «приборка», мультируль с электрическим обогревом, а также видеокамера заднего вида, мультимедийная система с навигацией и поддержкой Apple Carplay/Android Auto.

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