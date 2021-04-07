Курган, , 08:10 — REGNUM В Курганской области продолжается рост промышленного производства. Об этом свидетельствуют данные регионального департамента экономического развития за январь-февраль 2021 года.

Индекс промышленного производства в Курганской области в вышеуказанный период составил 104,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Рост индекса промпроизводства обеспечивают предприятия обработки. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях увеличилось в 2,6 раза, производство транспортных средств и оборудования — на 48,1%, неметаллических минеральных продуктов — на 11,1%, производство готовых металлических изделий — на 18,8%.

Снижение индекса наблюдается в сферах производства машин и оборудования на 40,9%, металлургии — на 17,4%.