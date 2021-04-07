Владивосток, , 08:23 — REGNUM В Приморье 155 чиновников привлечены к ответственности за недостоверные сведения в декларациях о доходах за 2019 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В 2020 году отчитались о доходах 4876 госслужащих, руководителей краевых государственных и муниципальных учреждений.

Всего представлено 11 568 справок о доходах, из них 496 содержали недостоверные или неполные сведения о доходах, счетах в банках, недвижимом имуществе, автотранспорте, в том числе о размере дохода, полученном от его продажи, об акциях и ином участии в коммерческих организациях и фондах.

Из 155 чиновников, 128 человек получили замечание, 26 — выговор, один был уволен со службы.

Как сообщало ИА REGNUM, декларацию о доходах за 2020 год сдал президент РФ Владимир Путин.